Moritz Truckenmüller im Schlussgang des Basellandschaftlichen Kantonalen Jungschwingertags

276 Nachwuchsschwinger, darunter 23 Fricktaler, massen sich am Samstag in Pratteln. Acht Fricktaler konnten den Zweig erkämpfen. Moritz Truckenmüller schwang um den Kategoriensieg mit.

Ludwig Dünner

Mit dem Basellandschaftlichen Kantonalen Jungschwingertag vom vergangenen Samstag fand der vierte und letzte kantonale Nachwuchsschwingertag in der Nordwestschweiz statt. Diesmal waren es nicht nur die starke Solothurner Mannschaft, sondern auch starke Gästeschwinger aus dem Entlebuch und dem Kanton Freiburg, die es zu besiegen galt.

Grosse Fricktaler Beteiligung

Der technische Leiter der Fricktaler Jungschwinger, Jürg Mahrer, war sichtlich stolz mit einer Mannschaft von 23 Jungschwingern in Pratteln anzutreten. Er zeigte sich zufrieden mit den Leistungen und den acht erschwungenen Zweigen. In der Kategorie der Jüngsten (Jahrgang 2017/2018) starteten mit Mischa Metzger, Lars Studer und Samu Boss drei Fricktaler, die weitere Wettkampferfahrung sammelten.

In der Kategorie Jahrgang 2015/ 2016 konnte Nino Mahrer in Pratteln seine guten Leistungen von vorheriger Woche bestätigen: Er gewann vier Gänge, einen stellte er, und in einem Gang musste er sich geschlagen geben. Er beendete das Fest auf dem vierten Schlussrang und wurde mit dem Zweig ausgezeichnet. Ebenfalls konnte sich Lian Ackermann mit drei gewonnenen, zwei gestellten und einem verlorenen Gang mit dem Zweig auszeichnen lassen. Mick Surer, Kevin Imhof, Killian Urich, Lian Hofer und Loris Reuter konnten alle zwei Gänge für sich entscheiden, Surer und Imhof sogar deren drei. Sie reihten sich aber alle hinter den Zweigrängen ein.

Robin Stocker konnte auch in Pratteln in der Kategorie Jahrgang 2013/2014 seine bisherigen guten Saisonleistungen bestätigen. Die ersten vier Gänge konnte er für sich entscheiden, so schwang er im fünften Gang mit dem späteren Festsieger, dem Freiburger Schwinger Evan Berthoud, um den Einzug in den Schlussgang, Stocker musste sich jedoch geschlagen geben. Den letzten Gang entschied er wieder für sich und beendete das Fest auf dem vierten Rang. Somit durfte er am Abend den Zweig entgegennehmen. Ebenfalls erkämpfte sich Ennio von Wyl in derselben Kategorie den Zweig. Tobias Imhof und Elias Benz fehlte trotz guter Leistungen das berühmte «Vierteli» zum Zweig. Auch Ryan Boschung und Johnny Surer mussten sich mit einem Rang hinter den Zweigen zufriedengeben. Jannick Mahrer konnte drei Gänge für sich entscheiden und drei Gänge gingen gestellt, aber mit der Maximalnote aus. Er reihte sich auf dem fünften Schlussrang ein und konnte einen weiteren Zweig entgegennehmen. Ebenfalls konnte sich Leon Grieshaber mit Eichenlaub auszeichnen lassen. Nino Treier, Luca Metzger und Till Schmid sammelten weitere Wettkampferfahrung im Kurzholz.

Fricktaler Schlussgangteilnehmer

In der Kategorie der Ältesten (Jahrgang 2009/2010) waren es wenige Teilnehmer, jedoch ging es bei den Zweikämpfen bereits härter zur Sache. Es waren sogar fünf Entlebucher Schwinger, die in dieser Kategorie antraten. Moritz Truckenmüller griff am Samstag mit vier davon zusammen. Er startete mit einem gestellten Gang ins Fest. Die Gänge zwei und drei konnte er für sich entscheiden, im vierten Gang war er dem starken Entlebucher Elias Wicki unterlegen. Mit dem Sieg im fünften Gang sicherte er sich den Einzug in den Schlussgang. Im Schlussgang musste

er sich nochmals Elias Wicki stellen. Der Entlebucher liess sich jedoch den Festsieg nicht mehr nehmen und bodigte den Fricktaler zum zweiten Mal an diesem Tag. Truckenmüller erreichte den dritten Schlussrang. Jonas Bühler reihte sich auf dem fünften Schlussrang ein. Auch diese beiden durften sich am Abend das Eichenlaub überreichen lassen.