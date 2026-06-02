Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Moritz Truckenmüller im Schlussgang des Basellandschaftlichen Kantonalen Jungschwingertags

  02.06.2026 Sport
Moritz Truckenmüller (oben) verteidig sich am Boden. Fotos: Rainer Benz
Moritz Truckenmüller (oben) verteidig sich am Boden. Fotos: Rainer Benz

276 Nachwuchsschwinger, darunter 23 Fricktaler, massen sich am Samstag in Pratteln. Acht Fricktaler konnten den Zweig erkämpfen. Moritz Truckenmüller schwang um den Kategoriensieg mit.

Ludwig Dünner

Mit dem Basellandschaftlichen Kantonalen Jungschwingertag vom vergangenen ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote