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Moonlight-Jazz im Kirchgemeindehaus

  12.05.2026 Kaiseraugst
Die «N’Awlins Six» brachen das Flair einer Kneipe im French Quarter von New Orleans nach Kaiseraugst. Foto: Andreas Fischer
Die «N’Awlins Six» brachen das Flair einer Kneipe im French Quarter von New Orleans nach Kaiseraugst. Foto: Andreas Fischer

Im reformierten Kirchgemeindehaus Kaiseraugst ist derzeit eine Ausstellung von Viktor Hottinger zu sehen. Mit seinen «N’Awlins Six» brachte der Rheinfelder Künstler am vergangenen Sonntag dort zudem New-Orleans-Flair in den Kirchenraum.

Von Andreas Fischer *

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