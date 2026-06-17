Monika Lichtin wird Stadt führerin

Monika Lichtin ergänzt ab August das Team der Stadtführerinnen und Stadtführer von Rheinfelden. Seit 1987 lebt sie mit ihrer Familie in Rheinfelden und ist der Stadt eng verbunden. Nach ihrem Studium von Germanistik, Französisch und Geschichte war sie viele Jahre als Lehrerin und ...

Monika Lichtin ergänzt ab August das Team der Stadtführerinnen und Stadtführer von Rheinfelden. Seit 1987 lebt sie mit ihrer Familie in Rheinfelden und ist der Stadt eng verbunden. Nach ihrem Studium von Germanistik, Französisch und Geschichte war sie viele Jahre als Lehrerin und Schulleiterin an zwei Baselbieter Gymnasien tätig. «Mit ihrem breiten Wissen und ihrer Begeisterung für die Stadt wird sie Besucherinnen und Besuchern die Rheinfelder Altstadt sowie deren Geschichte und Geschichten näherbringen», heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt. Besonders freut sich Monika Lichtin darauf, künftig auch französischsprachige Gäste durch das Städtli zu führen. Darüber hinaus wird sie in Zukunft weitere thematische Rundgänge und kulinarische Führungen begleiten. (mgt/nfz)