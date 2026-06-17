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Monika Lichtin wird Stadt führerin

  17.06.2026 Rheinfelden
Monika Lichtin wird auch französischsprachige Gäste durch das Städtli führen. Foto: zVg
Monika Lichtin wird auch französischsprachige Gäste durch das Städtli führen. Foto: zVg

Monika Lichtin ergänzt ab August das Team der Stadtführerinnen und Stadtführer von Rheinfelden. Seit 1987 lebt sie mit ihrer Familie in Rheinfelden und ist der Stadt eng verbunden. Nach ihrem Studium von Germanistik, Französisch und Geschichte war sie viele Jahre als Lehrerin und ...

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