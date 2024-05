Möhliner Radballer ziehen in die Finalrunden ein

Die letzten Runden der regulären Saison der Radball-Schweizermeisterschaften sind über die Bühne gegangen. Zahlreiche Möhliner Mannschaften dürfen sich über den Finaleinzug freuen.

Elia Bianco und Samuel Binkert spielen in der U15 erneut eine dominante Runde und feierten ihren neunzehnten Sieg in Folge. Auf dem ersten Gesamtrang gelangen die beiden ungefährdet in den Final. Ben Aston und Fabian Meyer qualifizieren sich in der U19 ebenfalls für die Finalrunde. Am letzten Spieltag konnten sie ihren zweiten Zwischenrang verteidigen.

In der 1. Liga schaffen es alle drei Teams in die Endrunde. Luc und Tom Graf bleiben in der regulären Saison ungeschlagen, Stuart Müller und Raphael Schmid belegen den zweiten Platz. Fabian Burch und Renato Bianco komplettieren die Top 3. Yosuke Degen und Simon Fischler haben alle ihre Spiele in der Nati B absolviert und verweilen auf dem dritten Zwischenrang. Da noch eine Runde ohne Möhliner Beteiligung aussteht, ist die Rangliste noch nicht definitiv, doch der Finaleinzug ist wahrscheinlich.

Für den VCR Möhlin sind die zahlreichen Qualifikationen besonders erfreulich, da die Finalspiele am 15. und 16. Juni in Möhlin stattfinden werden. (mgt)