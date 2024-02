MÖHLINER FASNÄCHTLER DANKEN

«D‘FASNACHTSZUNFT RYBURG» DANKT

Schon über eine Woche ist vergangen, seitdem wir unseren letzten Narr dem Feuer übergeben haben. Die Tränen sind getrocknet, die «Schnudernase» läuft noch und die Erinnerungen an unsere Fasnacht könnten schöner nicht sein. Wir bedanken uns bei allen, die in irgendeiner Form zur Fasnacht in Möhlin Ryburg beigetragen haben. Ganz egal ob als aktiver Fasnächtler, Traktorfahrer, Werkhofmitarbeiter, Sponsor, Besucher der Zunftstube, Helfer oder als toleranter Anwohner. Es benötigt alle, um die Fasnacht so feiern zu können, wie wir das in diesem Jahr wieder gemacht haben. Nun wünschen wir Euch frohe Ostern, einen unvergesslichen 1. August, Happy Halloween und natürlich eine besinnliche Weihnachtszeit. Rutscht alle gut rüber und wir sehen uns schon bald wieder am Narrenbrunnen. Die Zeit läuft…! Foto: zVg

«DIÄ PROVISORISCHÄ» SÄGE DANKESCHÖN

Die diesjährig Fasnachtssaison isch am Schmutzige Donnstig vonere chline Delegation z’Luzärn eröffnet worde, bevors denn bi eus in Möhlin Schlag uf Schlag wittergange isch mitem Apèro am Samstig Obe und natürlich s Highlight: Die beide Umzüg am Fasnachtssunntig und Fasnachtszistig mit zwei super Gugge vorne dra. Sust bekannt für die farbige Kostüm sind mir das Johr ganz in schwarz und wiss unterem Motto „Schachmatt“ unterwägs gsi. Wo am Sunntig während em Umzug de Räge ihgsetzt het, händ mir eus de Spass nit lo neh und de Räge wäg tanzt. Mir Danke all dene, wos ermöglich händ, dass mir in Möhlin die Fasnacht händ dörfe durefüehre, wie mir sie liebe. En spezielle Dank an euse Sponsor Coiffure Gaby in Möhlin und alli wo eus die Fasnacht in irgendere Art und Wiis unterstützt händ.

Mir freue uns scho jetzt druff, wenn mir imne Johr d Strosse vo Möhlin wieder mitme neue Motto dörfe unsicher mache. Diä Provisorischä. Foto: zVg

«D‘MELER GALGEVÖGEL» DANKE

Das Jahr 2024 war für uns ein Anlass, unser 60-Jahr-Jubiläum zu feiern. Wir möchten uns bei allen Helfern, Sponsoren, Schüren-Besitzern, Traktorfahrern, dem Restaurant Warteck, den begeisterten Zuschauern und allen, die wir vergessen haben herzlich bedanken für diese unvergesslich schöne Fasnachtszeit. Mit einer grossen Freude auf die nächste närrische Zeit und einem dreifachen Narri Narro. Foto: zVg

«D‘MÄRTWYBER» SÄGE DANKESCHÖN

Was für eine tolle Fasnacht! Seit Jahren sind die Märtwyber Möhlin aktiver Teil des grossen Umzugs in Möhlin und verteilen unzählige Äpfel, Rübli, Zwiebeln, Orangen, Blumen und auch Süsses an Gross und Klein. Und nach dem Umzug schenkten die Märtwyber wie immer fleissig ihren feinen «Märtwyber-Kaffi» mit Schuss aus! Herzlichen Dank an alle, die einen Batzen in das Märtwyber-Kässeli geworfen haben. An dieser Stelle möchten sich alle Märtwyber und der Märtmaa bei allen Sponsoren, Gönnern und Helfern für ihre grosse Unterstützung bedanken und freuen sich schon heute auf die nächste Fasnacht 2025!

Foto: zVg

«D‘STÄGHOLD-FLITZER» DANKE

Viel zu schnell sind sie vorbeigegangen, die närrischen Tage in Möhlin. Was bleibt sind tolle Erinnerungen und Eindrücke von einer fröhlichen, bunten und schönen Meler Fasnacht. Wir bedanken uns herzlich bei unseren Sponsoren, Fasnächtlern, Meler Galgenvögel, Fasnachtszunft Ryburg und den vielen Besuchern, die unsere Dorffasnacht immer wieder zu einem grossartigen und unvergesslichen Anlass machen. Narri-Narro und auf ein fröhliches Wiedersehen an der Fasnacht 2025. Foto: zVg

«D‘FUX-TASTISCHER» SÄGE DANKESCHÖN

Die Fricktaler Fuxe kamen aus ihrem Fuchsbau und liesen eine neue Ära an der Fasnacht Möhlin entstehen. Wir sind ein zusammengewürfeltes Rudel, welche alle im Fricktal aufgewachsen oder zugezogen sind. Im letzten Jahr kam uns dann die glorreiche Idee, wieder einmal etwas Neues auf die Beine zu stellen. Und wir sind super happy mit dem Ergebnis! Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr – denn nach der Fasnacht, ist vor der Fasnacht! Ein herzliches Dankeschön gebührt all den lieben Menschen, die uns in irgendeiner Form unterstützt haben. Denn ohne euch, wäre das alles nicht möglich gewesen.

Foto: zVg

«DIÄ VOLL G’SCHTOPFTÄ» SÄGE DANKESCHÖN

Als Ständerlampe händ mir euses Süschee «jetzt wird’s HELLER» a de zwoi Umzüg dörfe präsentiere. It nur Kostüm naie isch dies Mol uf em Programm gstande, sondern au Lampeschirm baschtle. S hett sich eimol mehr glohnt – sind mir doch mit Komplimänt und liebä Wort belohnt worde. Unglaublich diä viele Zueschauer am Strosserand – mir händs mit euch allne gnosse! A derä Stell es härzlichs Dankschön dr FZR und de MGV, dr Gmei Meli und allne HälferInne vor und hinter de Kulisse – ohni euch wer d Fasnacht z Meli-Ryburg it i dem Rahme durchfüehrbar. «Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her». In dem Sinn wünsche mir euch allne es erhellts Johr bis es im 2025 wieder heisst: Narri Narro! Übrigens händ mir’s völlig verschwitzt, Föteli vo eus in der Nacht – wo d Lampeschirm so richtig schön glüchtet händ – z’mache. Setts also unter de Läserschaft Nachtschwärmer ha, wo eus bildlich igfange händ, denn mäldet euch doch gärn bi eus.

Foto: zVg

«D‘CHRÜSIMÜSI» SÄGE DANKESCHÖN

Wochenlange Vorfreude, viele Stunden der hingebungsvollen Arbeit an den Wägen und Kostümen. Dann endlich ist es soweit! Bereits in der Startkurve begrüs sen uns die ersten strahlenden Augen, nette Komplimente und Applaus. Freudig marschieren wir 6 Frauen und 11 Kinder das Dorf hinauf. Auch dieses Jahr hat sich die ganze Mühe und Arbeit gelohnt. Mit unseren bunten Blumen- und Gärtnerkostümen und Wagen lassen wir Möhlin erblühen und bereits einen Hauch von Frühling einziehen. Danke der FZR und MGV für zwei grandiose Umzüge und dem Publikum und unseren Sponsoren für Eure Unterstützung. Bis im nächsten Jahr! Narri Narro! Foto: zVg