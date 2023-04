Möhlin: Wasserschanze durch Feuer beschädigt

Am Ostermontag, 10. April, kurz vor 17 Uhr, meldete ein Passant, dass die Wasserschanze in Möhlin brennt. Dabei handelt es sich um ein Metallgerüst, welches für Wassersportaktivitäten am Rhein genutzt wird. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Rasenteppich der Schanze wurde jedoch komplett zerstört. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch grösserer Sachschaden.

Gemäss Auskunftspersonen befanden sich, unmittelbar vor dem Ereignis, zwei junge Männer auf der Schanze. Sie wurden als zirka 18- bis 21-jährig beschrieben. Einer trug eine Sonnenbrille, der andere ein rotes T-Shirt und eine graue Hose. Wie die Beiden mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen, wird aktuell geprüft.

Vor Ort sicherte die Polizei Spuren. Wer Angaben zum Ereignis, oder den beiden beschriebenen Personen machen kann, wird gebeten, sich beim Stützpunkt Rheinfelden (Telefon 061 836 37 37) zu melden. (mgt)