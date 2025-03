Möhlin: Severin Schürch kandidiert für den Gemeinderat

«Die Mitte freut sich, mit Severin Schürch eine in Möhlin bestens bekannte und vernetzte Person zur Wahl in den Gemeinderat vorzuschlagen», teilt die Partei mit. Und weiter: «Als Unternehmer, aktiver Pionier und Gestalter der Jugendarbeit in Möhlin und Umgebung, hat er seine Fähigkeiten und sein Können seit Jahren unter Beweis gestellt. Mit Severin Schürch bekommt Möhlin eine kompetente, aufgeschlossene und offene Person in den Gemeinderat.» Schürch sei bereit, Herausforderungen anzunehmen, anzugehen und dafür auch die Verantwortung zu übernehmen. «Genau was es braucht, um eine Gemeinde lebendig zu halten und vorwärtszubringen.» (mgt)