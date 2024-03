Möhlin: Dachstockbrand in Einfamilienhaus

Im Dachstock eines Einfamilienhauses in Möhlin brach vergangene Nacht ein Brand aus. Die Feuerwehr konnte diesen rasch löschen. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Der Brand brach am Sonntag, kurz nach 1 Uhr, im Dachstock eines Einfamilienhauses am Tulpenweg in Möhlin aus. Anwohner bemerkten das Feuer und alarmierten die Feuerwehr. Diese konnte den Brand rasch löschen und damit verhindern, dass er sich weiter auf das Gebäude ausbreiten konnte. Im Dachstock des Gebäudes entstand geringer Sachschaden. Gemäss ersten Erkenntnissen konnte der Brandherd beim Kamindurchbruch lokalisiert werden. Die genaue Ursache wird noch abgeklärt. Verletzt wurde niemand.