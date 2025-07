Modell-Flugtage mit Super Puma

Am 2. und 3. August finden auf dem Modellflugplatz Loorholz, nahe von Leuggern, die Flugtage statt. Bei der ersten Austragung vor über 20 Jahren waren es noch 15 Modell-Piloten und 50 Zuschauer. Mittlerweile sind es 120 Piloten aus ganz Europa und bis zu 6000 Zuschauer. Vom Elektroflieger über den Oldtimer bis zum Jet, vom kleinen Elektrohelikopter bis zum turbinengetriebenen Helikopter wird die ganze Palette des Modellflugs vertreten sein. Auch in diesem Jahr wird am Samstag die Swiss Air Force mit dem Super Puma im Loorholz vertreten sein. Um 11.30 Uhr und um 15.20 Uhr hebt der Super Puma ab zu einer Show mit 12 Figuren. Die speziell ausgebildeten Piloten des Super Puma Display Teams zeigen in ihrer Vorführung die Dynamik und einen Teil der Fähigkeit des Super Pumas (Cougar). Dazwischen können die Besucher mit den Piloten sprechen, Fotos schiessen und den rund 10 Tonnen schweren Transporthelikopter der Schweizer Armee aus der Nähe betrachten. «Die Show wird besonders attraktiv sein, weil die Zuschauer viel näher dran sind als auf normalen Flugplätzen», teilt Anton Laube aus Mettau vom OK mit. Lediglich acht Auftritte pro Jahr bestreitet der Super Puma der Schweizer Luftwaffe weltweit. Am Sonntag zwischen 10 Uhr und 16 Uhr wird zudem der Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance (AAA), welcher auf dem Birrfeld stationiert ist, seine Basis ins Loorholz verlegen. In dieser Zeit können sich die Besucher der Flugtage direkt bei der Crew, welche aus Piloten, Flughelfer und Notarzt besteht, informieren. Es kann gut sein, dass der Lions 1 zwischendurch das Loorholz verlässt, um einen primären Einsatz zu fliegen. An beiden Tagen werden auch Helikopter-Rundflüge, mit einer EC 120 der Firma Swisshelicopter, über das untere Aaretal angeboten. (mgt/nfz)