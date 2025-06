Männerturnverein Rheinfelden auf Sommerwanderung

Erstmals in diesem Jahr waren Temperaturen über 30 Grad angesagt. Eigentlich gute Voraussetzungen für eine Sommerwanderung.

Gestartet wurde kurz nach neun. Am Bahnhof bestieg eine erste Gruppe das Postauto Richtung Gelterkinden. Unterwegs gesellten sich weitere dem Männerturnverein Rheinfelden-Verbundene hinzu. Auf der Buuseregg entstiegen schliesslich 20 Personen dem Postauto. Alle waren erwartungsvoll bereit, wandernd nach Hellikon zu gelangen. Der Wanderleiter hatte in weiser Vorausschau eine Route rekognosziert, die auf angenehmen Wegen und oft durch den schattenspendenden Wald führte. Nach etwas mehr als zwei Stunden langten die Rheinfelder in Hellikon an. In der Besenbeiz Wabrigstübli kehrten sie ein. Weil es heiss war, fand danach der Vorschlag, mit dem Bus nach Möhlin zu fahren und erst dort einen allfälligen Verdauungsmarsch anzutreten, rege Zustimmung. Selbstverständlich wurde es auch gutgeheissen, dass viele auf eine weitere Wander-Etappe verzichteten und sich mit dem Bus bis Rheinfelden bringen liessen. Auf dem Heimweg vom Bahnhof Möhlin waren aber immer noch acht Unentwegte per pedes unterwegs. Fazit: Grossartige Wanderung, ideales Wetter, fröhliche Gruppe. Gut gegessen, viel geplaudert und den Tag genossen. (mgt)