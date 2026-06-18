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MÄNNERTURNER UNTERWEGS IN DER MANUFAKTUR DYHRBERG

  18.06.2026 Gipf-Oberfrick
Foto: zVg
Foto: zVg

Am 20. Mai reisten 22 Interessierte des MTV Gipf-Oberfrick bei herrlichem Wetter nach Balsthal. Ziel war ein Besuch in der Lachsräucherei Dyhrberg AG. Das 1965 gegründete Unternehmen räuchert Lachs im Holzofen, wie es schon seit hunderten von Jahren in nordischen Ländern und Russland ...

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