MÄNNERTURNER UNTERWEGS IN DER MANUFAKTUR DYHRBERG

Am 20. Mai reisten 22 Interessierte des MTV Gipf-Oberfrick bei herrlichem Wetter nach Balsthal. Ziel war ein Besuch in der Lachsräucherei Dyhrberg AG. Das 1965 gegründete Unternehmen räuchert Lachs im Holzofen, wie es schon seit hunderten von Jahren in nordischen Ländern und Russland praktiziert wird. Mit entsprechender Schutzkleidung ausgerüstet, startete der Rundgang in der Anlieferung. Nur auserlesener, edler Lachs aus dem Pazifik und Atlantik wird hier ausschliesslich von Hand filetiert von Gräten befreit, bevor die Filets mit wertvollem Meersalz bestreut und danach traditionell im Holzofen veredelt werden. Dieser Prozess dauert mehrere Tage und erfordert das ganze Können des Räuchermeisters. Von Hand verpackt, finden jährlich 800 bis 1000 Tonnen Lachs den Weg in den Detailhandel und zu den Gastrobetrieben. Beeindruckt von diesem Fabrikbesuch, und mit viel Fisch im Gepäck ging es zurück nach Gipf-Oberfrick. Ein herzliches Dankeschön den beiden Organisatoren Jörg und Hansruedi. (mgt)

