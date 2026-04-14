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MÄNNERTURNER UNTERWEGS IM MILITÄRMUSEUM WILDEGG

  14.04.2026 Gipf-Oberfrick
Foto: zVg
Foto: zVg

Der erste Ausflug im Jahr 2026 der Männerturner Gipf-Oberfrick führte die 23 Interessierten ins Militärmuseum im nahegelegenen Wildegg. Die Sammlung umfasst ein vielfältiges Sortiment an Kriegsmaterial. Bestaunt werden können jegliche Pneu- und Raupenfahrzeuge, ...

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