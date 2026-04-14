MÄNNERTURNER UNTERWEGS IM MILITÄRMUSEUM WILDEGG

Der erste Ausflug im Jahr 2026 der Männerturner Gipf-Oberfrick führte die 23 Interessierten ins Militärmuseum im nahegelegenen Wildegg. Die Sammlung umfasst ein vielfältiges Sortiment an Kriegsmaterial. Bestaunt werden können jegliche Pneu- und Raupenfahrzeuge, ...

Der erste Ausflug im Jahr 2026 der Männerturner Gipf-Oberfrick führte die 23 Interessierten ins Militärmuseum im nahegelegenen Wildegg. Die Sammlung umfasst ein vielfältiges Sortiment an Kriegsmaterial. Bestaunt werden können jegliche Pneu- und Raupenfahrzeuge, verschiedene Typen von Truppen- und Kampfpanzern, Geschütze aller Art, Flugzeuge inklusive deren Bewaffnung und vieles mehr. Die Ausstellung wird laufend durch neue Objekte erweitert. Neueste Errungenschaften sind eine Feldküche aus dem Jahre 1932 und ein Kaiser CJ-6 Leitungsbauwagen.

Nach all den Impressionen wurde im gemütlichen Beizli zur Stärkung eine Militärkäseschnitte serviert, bevor wir uns auf den Heimweg Richtung Gipf-Oberfrick machten. (mgt)