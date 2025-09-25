Männerriege Schupfart auf der Bannalp

Männerriege Schupfart auf der Bannalp25.09.2025 Schupfart
Die Vereinsreise führte 18 Teilnehmer in das Engelbergertal. Mit der Bannalp-Bahn ging es auf den Berg und von dort auf die Wanderung um den Bannalp-See mit wunderschönem Blick auf die Bergwelt.
Für den einen oder anderen gab es noch einen kurzen Badeplausch im sehr kalten Berg-Stausee. Später führte die Reise nach Luzern, wo alle vor dem KKL am See noch ein gemütliches Nachtessen genossen, bevor es wieder zurück ins Fricktal ging. Es war ein wunderschöner Tag, eine geniale Reise. (mgt)