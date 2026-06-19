MÄNNERRIEGE MÖHLIN AUF TURNFAHRT

Zwölf Männerriegler auf Turnfahrt in der Ostschweiz. Per SBB ging es nach St. Gallen, wo man die historische Altstadt mit ihren Erkern und Riegelbauten bewunderte. Nach dem Mittagessen besuchte man die Klosterkirche und die Stiftsbibliothek. «Abends im Hotel in Buchs schauten wir ...

Zwölf Männerriegler auf Turnfahrt in der Ostschweiz. Per SBB ging es nach St. Gallen, wo man die historische Altstadt mit ihren Erkern und Riegelbauten bewunderte. Nach dem Mittagessen besuchte man die Klosterkirche und die Stiftsbibliothek. «Abends im Hotel in Buchs schauten wir das erste WM-Spiel der Schweizer Nati – das enttäuschende 1:1 trübte die Stimmung.» Am Sonntag folgte eine Wanderung durch die Taminaschlucht bei Bad Ragaz. Die 300 Meter tiefe Schlucht mit der 36,5°C warmen Thermalquelle war beeindruckend, aber auch anspruchsvoll. Mit dem Zug nach Walenstadt, genoss man nach dem Mittagessen eine Schifffahrt bei Sonnenschein auf dem Walensee. «Kurz nach 19 Uhr waren wir wieder in Möhlin zurück. Herzlichen Dank an alle Kollegen für diese schönen zwei Tage.» (mgt)