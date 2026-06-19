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MÄNNERRIEGE MÖHLIN AUF TURNFAHRT

  19.06.2026 Möhlin
Foto: zVg
Foto: zVg

Zwölf Männerriegler auf Turnfahrt in der Ostschweiz. Per SBB ging es nach St. Gallen, wo man die historische Altstadt mit ihren Erkern und Riegelbauten bewunderte. Nach dem Mittagessen besuchte man die Klosterkirche und die Stiftsbibliothek. «Abends im Hotel in Buchs schauten wir ...

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