Männerchor Schupfart: Auch so kann man reisen

«In und rund um Mumpf», lautete das Motto der Vereinsreise des Männerchors Schupfart. Auf der Schönegg etwa bot sich anhand historischer Postkarten die Gelegenheit, das heutige Mumpf mit seiner Vergangenheit zu vergleichen.

Danach führte der Weg hinunter an den Rhein, wo die Sängerschar mit der Fähre nach Bad Säckingen übersetzte. Im Münster stimmte der Männerchor das Lied «Freundschaft» an, ein besonderer Moment, der alle begeisterte. Nach dem Rückweg über die Holzbrücke wartete eine Fahrt auf dem Rhein mit den Pontonieren Mumpf. Zurück an Land führte der Weg zum Dorfmuseum beim Dreschschopf. Mit grossem Engagement und Wissen vermittelten die Mitglieder der Museumskommission spannende Einblicke in das Leben vergangener Zeiten. Viele fühlten sich dabei in ihre Kindheit versetzt oder erinnerten sich an Erzählungen der älteren Generation. Bevor der Besuch des kleinen Museum-Bistros anstand, brachte der Chor mit Verstärkung der Museumskommission das «Mumpfer Lied» zum Besten. Den Abschluss bildete ein Spaziergang zum Restaurant Anker. Dort liess der Männerchor diesen abwechslungsreichen und kameradschaftlichen Tag bei einem feinen Znacht in geselliger Runde ausklingen. (mgt)

