Männerchor Rheinfelden wagte Neues

An der Schifflände in Rheinfelden fand am vergangenen Samstag erstmals das Frühjahrskonzert des Männerchors Rheinfelden statt. Unter dem Motto «Wir singen aus voller Kelle» präsentierten über 30 Sänger ein abwechslungsreiches Programm mit humorvollen Liedervorträgen.

Der Anlass erwies sich als voller Erfolg. Trotz sommerlich heisser Temperaturen fanden zahlreiche Besucherinnen und Besucher den Weg an die Schifflände. Die von den Chormitgliedern Fredi Leder und Philipp Mechler orga nisierte Veranstaltung stiess auf gros se Resonanz. Zur Freude der Organisatoren und Sänger waren auch Stadtpräsidentin Claudia Rohrer und Vize-Stadtpräsident Benjamin Steiger anwesend.

Neben den beiden Auftritten des Männerchors war die Gulaschkanone eine besondere Attraktion des Anlasses. Unter der Leitung von Philipp Mechler wurde die traditionelle «Suppe mit Spatz» serviert. Ergänzt wurde das kulinarische Angebot durch verschiedene Grillladen und Getränke. Die zahlreichen Gäste genossen die gesellige Atmosphäre direkt am Rhein und nutzten die Gelegenheit für Begegnungen und Gespräche.

Für einen besonderen Moment sorgte die Verabschiedung der langjährigen Dirigentin Monika Sturm-Schmid. Nach dem zweiten Auftritt würdigte Präsident Josef Amrein ihr langjähriges Engagement und ihren grossen Einsatz für den Männerchor Rheinfelden. Während vieler Jahre prägte sie den Chor musikalisch und menschlich und begleitete zahlreiche Sänger durch schöne und herausfordernde Zeiten. Unter grossem Applaus der Sänger und des Publikums wurde sie feierlich verabschiedet. Der Männerchor Rheinfelden wird im Herbst wiederum sein traditionelles Rumpelfest durchführen und freut sich bereits heute auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Gleichzeitig sind neue Sänger jederzeit herzlich willkommen. Die Proben finden jeweils dienstags von 20 bis 21.30 Uhr in der Kapuzinerkirche in Rheinfelden statt. Anschliessend pflegen die Sänger das gesellige Beisammensein in einem Restaurant in Rheinfelden. (mgt)