MÄNNERCHOR RHEINFELDEN: AB INS WALLIS!

Die traditionelle Reise des Männerchors Rheinfelden führte nach Leukerbad mit einem Zvierihalt im hübschen Städtchen Gruyères, einem überlaufenen Touristenmagnet. Am Zielort hatten die Fricktaler kaum Zeit, die Zimmer zu beziehen und schon durften sie ein exzellentes Abendessen geniessen, natürlich begleitet mit Walliser Wein. Am nächsten Tag fuhren sie mit dem Car das Eringertal (Val d’Hérens) hinauf, wo im Val de Dix die mit 285 m höchste Gewichtsstaumauer der Welt steht. Wahrlich ein Bauwerk der Superlative mit einem Gewicht von 15 Mio. Tonnen schwerer als die Cheops-Pyramide. Anschliessend fuhren sie mit der Seilbahn hoch zum Stausee Lac de Dix mit einem Fassungsvermögen von 400 Mio. Kubikmeter Wasser. Nach dem Essen im Restaurant Ritz fuhren sie zum eindrücklichen unterirdischen See in St. Léonard, wo sie mit einem Lied die Akustik genossen. Der gewiefte Chauffeur Chrigel fuhr die Fricktaler am Sonntag zuerst über den Grimselpass und dann über den Brünig. Im Unterland «umschiffte» er alle Staus, sodass sie früher als geplant glücklich in Rheinfelden ankamen. (mgt)