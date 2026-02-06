Männerchor blickt auf aktives Jahr zurück

Kürzlich ist im Park-Hotel die 192. Generalversammlung des Männerchors Rheinfelden durchgeführt worden. Über 25 Sänger nahmen an der Versammlung teil und blickten gemeinsam auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurück.

Ein besonderer Höhepunkt des vergangenen Vereinsjahres war die Teilnahme am Kantonalen Gesangsfest vom 25. Mai in Sins. Unter der Leitung der Dirigentin Monika Sturm-Schmid erreichte der Chor mit einer Gesamtbewertung von 5,5 ein ausgezeichnetes Resultat. Diese Leistung wurde auch vom Experten ausdrücklich gewürdigt und als verdienter Lohn für die intensive Probenarbeit hervorgehoben.

Neben den musikalischen Erfolgen prägte ein dichtes Jahresprogramm das Vereinsleben – mit Auftritten, Ausf lügen, Konzerten und geselligen Anlässen. Der Vorstand dankte den zahlreichen Organisatoren sowie allen Sängern für ihr grosses Engagement und den starken Zusammenhalt im Chor.

Auch im Jahr 2026 steht ein abwechslungsreiches Programm an. Ein besonderer musikalischer Höhepunkt wird das Herbstkonzert am 21. November 2026 in der Kirche St. Martin in Rheinfelden sein. Personell gab es im vergangenen Jahr sowohl Abschiede als auch erfreuliche Neueintritte. Mehrere neue Sänger konnten gewonnen werden, dennoch bleibt die Nachwuchssuche ein zentrales Thema. Der Männerchor ist weiterhin auf der Suche nach neuen Sängern, die Freude am gemeinsamen Singen und an der Kameradschaft haben. Interessierte sind herzlich eingeladen, unverbindlich an einer Probe in der Kapuzinerkirche teilzunehmen – jeweils dienstags, um 20 Uhr. (mgt)