Männer singen eben und tun Gutes dabei

Kurz vor Weihnachten durfte der Männerchor Magden dem Schulverein Lo Manthang einen Check über 550 Franken überreichen. Die erfreuliche Summe stammt aus dem Anlass «Kaffee, Klang und Kuchen», der am ersten Adventssonntag im Gemeindesaal stattfand. «Der gesamte Anlass stand im Zeichen von Gemeinschaft, Engagement und Lebensfreude – Werte, die der Männerchor Magden mit viel Herz pflegt und lebt. Mit ihrem Einsatz zeigen die Männer einmal mehr, dass Singen verbindet und dass geteilte Freude weit über die Musik hinausreicht», heisst es in einer Medienmitteilung. Am 14. Januar startet unter dem Motto «Männer singen eben» ein neues Chorprojekt. Gesangsfreudige Männer sind herzlich eingeladen, mitzumachen – ganz ohne Lampenfieber, denn beim Männerchor Magden erhalten sie eine kollegiale Begleitung und Einführung ins Chorsingen. Einfach vorbeikommen, sich in die Singrunde setzen, zuhören und mitsingen. Seinen Abschluss findet das Projekt am 26. April mit einem Konzert zusammen mit dem Ensemble Singvoll aus Basel. (mgt)