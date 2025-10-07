Müll mal anders

Matthias Schmid erzählte zum Einstieg etwas zur Historie der Firma. Zuvor konnten die Gäste beim reichhaltigen Apéro die Gesichter ...

Im Rahmen der 94. Kul’Tour-Etappe in Gipf-Oberfrick war die Gebr. Schmid AG diesmal Gastgeber für das Clowns-Duo Paprika Royal.

Matthias Schmid erzählte zum Einstieg etwas zur Historie der Firma. Zuvor konnten die Gäste beim reichhaltigen Apéro die Gesichter hinter dem Namen der Dachdeckerfirma kennenlernen.

Doch dann verwandelte sich die Halle in eine Recyclingstation und Abfall wurde lebendig. Paprika Royal mit Riet und Coco verpackten kleine Geschichten nur mit Zuhilfenahme von Müll in heitere und spannende Szenerien. Der gefrässige Geist in der Mülltonne sang plötzlich Arien oder eine Pet-Flasche wurde zum Fisch an der Angel. Farbige Müllsäcke erlebten als Jupe ein neues Leben oder es flogen Blechdosen durch den Raum. In spritzigen, das ist wörtlich gemeint, Übergängen gestaltete das Duo sehr agil und mit akrobatischem Körpereinsatz neue Schauplätze in die Halle. Als Riet in eine Schubkarre stieg, die auf nur drei leeren Sektf laschen stand, hielten alle den Atem an. Aber nur so lange bis es wieder etwas zum Lachen gab. Mit wenig Worten, Musik, viel Mimik und Gestik sowie aktivem Einbezug des Publikums brachten Paprika Royal nicht nur die Kinder zum Lachen. (mgt)