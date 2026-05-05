Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Mittendrin und viel gefordert

  05.05.2026 Laufenburg
Regelmässiger, informativer Austausch mit der Bevölkerung ist dem Stadtrat ein grosses Anliegen: Dieter Deiss (von links), André Maier, René Leuenberger, Martin Steinacher und Christian Winter. Foto: Susanne Hörth
Regelmässiger, informativer Austausch mit der Bevölkerung ist dem Stadtrat ein grosses Anliegen: Dieter Deiss (von links), André Maier, René Leuenberger, Martin Steinacher und Christian Winter. Foto: Susanne Hörth

Der Laufenburger Stadtrat und ein Überblick über die ersten 120 Tage

Die ersten Wochen der neuen Amtsperiode boten dem Laufenburger Stadtrat wenig Zeit für ein entspanntes Kennenlernen und Vertrautmachen mit den Ressortaufgaben. Vielmehr prägten zahlreiche ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote