Mitte-Versammlung mit Gast

Letzte Woche traf sich die Mitte Bezirk Laufenburg zur Jahresversammlung im Gasthaus Rössli in Gipf-Oberfrick. Die Veranstaltung war gut besucht, und die Mitglieder nutzten die Gelegenheit, sich über die aktuellen Traktanden zu informieren. Bezirksparteipräsident und Grossrat ...

Letzte Woche traf sich die Mitte Bezirk Laufenburg zur Jahresversammlung im Gasthaus Rössli in Gipf-Oberfrick. Die Veranstaltung war gut besucht, und die Mitglieder nutzten die Gelegenheit, sich über die aktuellen Traktanden zu informieren. Bezirksparteipräsident und Grossrat Daniele Mezzi eröffnete den Anlass und begleitete die Gäste durch den Abend. Alle Traktanden wurden genehmigt – ein ruhiger und geordneter Ablauf, der die Stabilität der Partei im Bezirk unterstreicht. Ein besonderer Höhepunkt war das Referat von Simon Herzog, CDU-Landtagsabgeordneter aus Baden-Württemberg, unter dem Titel: «Deutschland im Spiegel: Was die Schweiz anders machen kann». Herzog zeigte spannende Einblicke in die politische Situation in Deutschland und regte zur Diskussion über Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Nachbarländern an.

Bei der Versammlung wurden auch die Rücktritte von Bezirksrichterin Stephanie Haberthür-Binder, aufgrund der Altersgrenze beim Gericht, sowie von Werner Müller aus der Parteileitung bekanntgegeben. Die Mitte Bezirk Laufenburg dankt beiden herzlich für ihren grossen Einsatz und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.

Zwischen den Themenpunkten und angeregten Gesprächen sorgten feines Essen und Getränke für das Wohlbefinden der Gäste. Ein gelungener Abend, der einmal mehr zeigte, dass die Mitte Bezirk Laufenburg aktiv ist und sich für die Anliegen der Bevölkerung interessiert. (mgt)