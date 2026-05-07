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Mitte-Versammlung mit Gast

  07.05.2026 Gipf-Oberfrick
Bezirksparteipräsident und Grossrat Daniele Mezzi (links) mit dem Landtagsabgeordneten Simon Herzog. Foto: zVg
Bezirksparteipräsident und Grossrat Daniele Mezzi (links) mit dem Landtagsabgeordneten Simon Herzog. Foto: zVg

Letzte Woche traf sich die Mitte Bezirk Laufenburg zur Jahresversammlung im Gasthaus Rössli in Gipf-Oberfrick. Die Veranstaltung war gut besucht, und die Mitglieder nutzten die Gelegenheit, sich über die aktuellen Traktanden zu informieren. Bezirksparteipräsident und Grossrat ...

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