Mitreissender Fasnachtsgottesdienst

Am Samstagabend ertönten in der Kirche von Gipf-Oberfrick mitreissende Klänge und Rhythmen der Guggenmusik «Räblüüs». Zum Fasnachtsgottesdienst hatte die katholische Kirche eingeladen und zahlreiche verkleidete Gläubige füllten den Raum. Mit dem Fasnachtslied «Mir freued eus, wenn Fasnacht isch, …, denn tuet de lieb Gott mit eus lache …», stimmte der Jugendchor ein auf diesen so lebendigen Gottesdienst.

Die Freude war spürbar und wurde auch in den ruhigen Momenten des Gebets zum Ausdruck gebracht. Die Fasnachtspredigt, traditionell in Reimen gehalten, nahm aktuelle Themen von der Neugestaltung des Gemeindenplatzes bis zur Weltpolitik in den Blick. Die treffenden Pointen sorgten für fröhliches Lachen. Es war ein Gottesdienst nahe am Leben in diesen Fasnachtstagen und gerne blieben die Gottesdienstbesucher noch zur Fasnachtssuppe im überfüllten Pfarreisaal. (mgt)