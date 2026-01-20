Mitreissende Tanzeinlagen

Am Freitag ging im Kultur- und Kongresshaus Aarau die 18. Ausgabe des Aargauer School Dance Awards über die Bühne. Rund 300 Schülerinnen und Schüler aus der Primarstufe, der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II aus dem ganzen Kanton präsentierten ihre mit grossem ...

Am Freitag ging im Kultur- und Kongresshaus Aarau die 18. Ausgabe des Aargauer School Dance Awards über die Bühne. Rund 300 Schülerinnen und Schüler aus der Primarstufe, der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II aus dem ganzen Kanton präsentierten ihre mit grossem Engagement und viel Kreativität einstudierten Choreografien. Die Vielfalt der Darbietungen begeisterte das zahlreich erschienene Publikum vor Ort ebenso wie die Zuschauenden, die den Anlass via Livestream verfolgten.

Auch wenn für viele Tanzgruppen die Teilnahme am Wettbewerb mit klaren Zielen verbunden ist, steht das gemeinsame Erlebnis des Gestaltens, Übens und Auftretens im Zentrum des Anlasses. Diese Erfahrungen schaffen nachhaltige Erinnerungen und fördern die Freude an Tanz und Bewegung langfristig. Tanzen stärkt das Körperbewusstsein, das Selbstwertgefühl sowie den sozialen Zusammenhalt und eröffnet vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten.

Eine besondere Premiere feierte in diesem Jahr das neu geschaffene Revival-Team, bestehend aus ehemaligen Tänzerinnen früherer Austragungen. Mit ihrem Auftritt kehrten sie auf die Bühne des Kultur- und Kongresshauses zurück und konnten die Emotionen eines School Dance Awards noch einmal erleben – diesmal nach Abschluss ihrer Schulzeit.

Erstmals wurde eine Showkategorie angeboten. Diese richtete sich an Tanzgruppen, die ohne Jurybewertung und ohne Leistungsdruck auftreten wollten. Besonders erfreulich ist, dass zwei Teams aus heilpädagogischen Schulen für eine Teilnahme gewonnen werden konnten. (mgt)