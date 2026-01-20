Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Mitreissende Tanzeinlagen

  20.01.2026 Aargau

Am Freitag ging im Kultur- und Kongresshaus Aarau die 18. Ausgabe des Aargauer School Dance Awards über die Bühne. Rund 300 Schülerinnen und Schüler aus der Primarstufe, der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II aus dem ganzen Kanton präsentierten ihre mit grossem ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote