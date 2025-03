Mitglieder für den Vorstand gesucht

GV des Verbands Aargauischer Schützenveteranen

Knapp 200 Personen nahmen an der GV in Oberkulm teil. Das Fricktal heisst die Schützen am 6. September in Möhlin zum Jahresschiessen willkommen.

Bevor Markus Schmid, Präsident des Verbands Aargauischer Schützenveteranen, seine Begrüssungsworte an die Versammlungsteilnehmer und -teilnehmerinnen richten konnte, wurden sie mit rassigen Klängen der Musikgesellschaft Oberkulm empfangen. Die knapp 200 Gäste, Schützinnen und Schützen, durften eine ruhige und fast problemlose Generalversammlung erleben. Sorgen macht eigentlich nur das Finden geeigneter Vorstandskameraden oder Vorstandskameradinnen. Auch dieses Jahr musste ein Vorstandsmitglied altershalber zurücktreten. Interessenten oder Interessentinnen sind gebeten, sich beim Präsidenten zu melden. Der Vorstand hat die Kompetenz erhalten, geeignete Kandidaten sofort aufzunehmen.

Viele Schützenkameraden durften geehrt werden. Schützenmeister René Schweizer ehrte die Veteranenmeister und den ältesten Schützen am Jahresschiessen. Anschliessend durfte der Präsident Markus Schmid die Wappenscheiben des VSSV für das höchste Resultat in der Einzelkonkurrenz am Jahresschiessen an Markus Bürgler, Pistole Kat. E 25 m, Hermann Döbeli, Kat. D Stgw 57/03 und Beat Elmer, Kat. D Pistole 25 m, überreichen.

Der Schützenmeister SVEM, André Bisig, wies eindringlich auf die Änderung im Anmeldeprozedere hin. Neu kann man sich auch auf der Homepage www.vasv.chonlineanmelden. Wichtig ist: Kein Geld mehr einzahlen, bis der Einzahlungsschein mit den bestellten Standblättern folgt.

Anlässe im Fricktal

Unter «Verschiedenem und Umfrage» wies Präsident Markus Schmid unter anderem auf die kommenden Anlässe hin: Das Jahresschiessen findet am 6. September in Möhlin statt. Der Schiessplan zu diesem Anlass ist zum ersten Mal in der Einladung zur GV integriert. Die 109. GV wird in Eiken stattfinden. Vorgesehen ist der 28. Februar 2026. (mgt)