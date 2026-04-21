Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

mitgehört(h): Z’Bärn im Bundeshuus

  21.04.2026 Kolumne

Susanne Hörth

Mein Bekannter kommt gerade aus Thailand zurück. Zwei Wochen Sonne, Kultur, exotische Landschaften – und, wie er betont, «nur ein bisschen» Wartezeit bei der Flughafenkontrolle. Alles in allem ein Abenteuer, sagt er. Ein Erlebnis.

Dann fragt ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote