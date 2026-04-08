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mitgehört(h): Von wegen Osterhase

  08.04.2026 Kolumne

Susanne Hörth

Es war einer dieser harmlosen Vor-Oster-Momente, in denen man als Grossmutter noch glaubt, ein bisschen Magie in die Welt streuen zu können. Also erinnerte ich meinen siebeneinhalbjährigen Enkel daran, dass der Osterhase bald komme – mit Schoggihasen und ...

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