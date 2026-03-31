Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

mitgehört(h): Von wegen nur «es Büechli»

  31.03.2026 Kolumne

Susanne Hörth

Es gibt in der Welt der Bücher eine Unterart, die sich hartnäckig in unseren Alltag schleicht. Harmlos im Format, aber mit erstaunlicher Sprengkraft. Eine Spezies, die sich durch Verniedlichung tarnt, uns trotzdem regelmässig in Rage bringen kann: das ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote