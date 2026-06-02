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mitgehört(h): Sprichwörtlich wahr

  02.06.2026 Kolumne

Susanne Hörth

Der Morgen empfängt mich mit Stille, Hunden und dem Sprichwort: «Morgenstund hat Gold im Mund.» Ich suche dieses Gold jeden Tag. Manchmal finde ich es im ersten Vogelzwitschern, manchmal im warmen Fell der Hunde – und manchmal gar nicht. Auch gut. ...

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