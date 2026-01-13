mitgehört(h): So en Gugus aber au

«Gigampfe, glöggele, Gürpsi, Gluggere, Gmöli, goiggle, Gogummere…», mein deutscher Bekannter unterbricht. Sein lautes Giggele hindert ihn am Weitersprechen. «Ich habe eine Guttere Wasser dabei. Möchtest Du einen Schluck», ...

Susanne Hörth

«Gigampfe, glöggele, Gürpsi, Gluggere, Gmöli, goiggle, Gogummere…», mein deutscher Bekannter unterbricht. Sein lautes Giggele hindert ihn am Weitersprechen. «Ich habe eine Guttere Wasser dabei. Möchtest Du einen Schluck», frage ich übertrieben besorgt. Er nimmt das Angebot gerne an. Verschluckt sich aber prompt. «Du bekommst noch einen Gluggsi», meine ich nun wirklich besorgt und klopfe ihm auf den Rücken. Wohl etwas zu fest. Er goisst und grochset.

«Das Schwyzerdütsch ist echt seltsam. Versteht ihr all diese Begriffe überhaupt?», will er wissen, nachdem er sich vom Husten und Lachen etwas beruhigt hat. Er gvätterlet an seiner Jackentasche herum, zieht ein Taschentuch hervor und putzt sich lautstark die Nase. «Gell, jetzt hast Du den Hals vor lauter Schweizer Fremdsprache graglet voll», rufe ich ihm hinterher, als er sich kopfschüttelnd zum Gehen abwendet und von dannen gwaggelt.