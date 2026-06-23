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mitgehört(h): So ein Käse

  23.06.2026 Kolumne

Susanne Hörth

Es gibt Sommerhitze und meiner Meinung nach Raclette untaugliche Sommerhitze. Angesichts der aktuellen 35 Grad schmelzt der Käse von selbst, ganz ohne Racletteöfeli, Strom oder menschliches Zutun. Eigentlich energieeffizient – wenn nicht gleichzeitig ...

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