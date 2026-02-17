mitgehört(h): Reime muess es sich

mitgehört(h): Reime muess es sich17.02.2026 Kolumne
Susanne Hörth
Ob Räppli oder Konfetti,
ob Mülleri, het si het oder
Narri Narro
Sicher isch, a de Fasnacht
händ Narre Macht überno.
In Laufeburg hät de
Stadtammann sRuder
fescht im Griff
Er führt nit nur Gmeind,
sondern au eis vo de
Fasnachtsschiff,
Si händ de Narrefisch sicher
bracht a Land
Damit isch im Zweiländerstädtle
alles usser Rand und Band.
Land und Grenze gits
a de Stadtlefasnacht keini
Vielmehr ghöret alli zäme,
da isch me sich einig.
Aprops Land:
I Frick, Chaischte, Schtei
und andere Gemeind wird
bout wie verrückt,
da verschwindet freie
Bouland-Fläche Stück für Stück.
Verdichte isch das Schlagwort
vo de letschte Johr
Bouland isch längscht
e Mangelware, das isch leider
wohr.
Zrugg zur Fasnachtszyt:
Mit em morgige Aschermittwoch isch si nun verbi
Und de Ernscht vom Läbe
zieht wieder i Gmeinde i.
Und was da jetzt entschtoht
a Gschichte,
darüber dümer jetzt ganz
ernscht i de Zytig brichte.