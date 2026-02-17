Immobilien
mitgehört(h): Reime muess es sich

  17.02.2026 Kolumne

Susanne Hörth

Ob Räppli oder Konfetti,
ob Mülleri, het si het oder
Narri Narro
Sicher isch, a de Fasnacht
händ Narre Macht überno.

In Laufeburg hät de
Stadtammann sRuder
fescht im Griff
Er ...

