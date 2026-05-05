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mitgehört(h): Nichts ist so spannend wie das Wetter

  05.05.2026 Kolumne

Susanne Hörth

Der April macht, was er will. Das weiss man. Eigentlich. Dieses Jahr allerdings schien er vor allem eines zu wollen: Sonne. Viel Sonne. So viel, dass man sich fast fragte, ob er sich vielleicht im Kalender vergriffen hat. Während die einen schon zuhauf auf den ...

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