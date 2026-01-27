Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

mitgehört(h): Meister der Verzögerungstaktik

  27.01.2026 Kolumne

Susanne Hörth

Ein Schritt nach vorne, zwei rückwärts, einer nach links, einer nach rechts und dann zwei Schritte vorwärts. Die gleiche Schrittabfolge wiederholt sich mehrfach.

Mein Glück ist der genügend grosse Abstand hinter den beiden Mädchen, ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote