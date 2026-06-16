Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

mitgehört(h): Gut gewiehert

  16.06.2026 Kolumne

Susanne Hörth

Vor mir fährt ein Auto mit Pferdeanhänger über die Kaistenbergstrasse. Das weisse Pferd im Anhänger blickt immer wieder in meine Richtung. «Hallo, Du schönes Pferd», sage ich. Was es wohl zu sagen hat? Vielleicht das:

Da stehe ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote