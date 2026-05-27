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mitgehört(h): Gummitwist für Fortgeschrittene: also für Kinder

  27.05.2026 Kolumne

Susanne Hörth

«Kennst du Gummitwist?» Die Siebenjährige schwenkte ein etwas ausgeleiertes Gummiband vor meinem Gesicht. Was für eine Frage! Natürlich kenne ich Gummitwist. Ich habe dieses Spiel nicht nur gekannt – ich habe es gelebt. Wir sprangen in den ...

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