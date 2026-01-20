Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

mitgehört(h): Früher gab es viel mehr

  20.01.2026 Kolumne

Susanne Hörth

Die Schweiz gilt als Heimat der direkten Demokratie. «Bei uns entscheidet das Volk!», sagen wir gern mit bedeutungsschwerem Nicken. Und tatsächlich: Wir sind stolz auf unser politisches Mitspracherecht. Doch nutzen wir es auch? Nun ja – nicht immer. ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote