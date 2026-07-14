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mitgehört(h): Die Spinnen

  14.07.2026 Kolumne

Susanne Hörth

Nicht jedes Thema, das Kinder in der Schule behandeln, hinterlässt bleibende Eindrücke. Vieles verschwindet irgendwo. Und dann gibt es Themen, die verfolgen einen. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Bei uns waren das die Spinnen. Seit diese achtbeinigen ...

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