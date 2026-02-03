Immobilien
mitgehört(h): Das, worum sich jetzt alles dreht

  03.02.2026 Kolumne

Susanne Hörth

«Wahrscheinlich kannst du nicht anders», sagt eine Bekannte in diesen Tagen und schaut mich dabei an, als hätte ich gerade ein Verbrechen begangen. Ich blinzle irritiert. Sie seufzt: «Weisst du, dieses bunte Treiben, das jetzt überall losbricht ...

