mitgehört(h): Das Glück auf dem Podest

Ist es nicht unglaublich? Einfach schön und macht stolz, vielmehr glücklich. Von den 147 Ländern, die in den vergangenen zwei Jahren in Sachen Glücklichsein abgefragt wurden, schaffte es unsere Schweiz im Weltglücksbericht 2026 auf Platz 10. In ...

Susanne Hörth

Ist es nicht unglaublich? Einfach schön und macht stolz, vielmehr glücklich. Von den 147 Ländern, die in den vergangenen zwei Jahren in Sachen Glücklichsein abgefragt wurden, schaffte es unsere Schweiz im Weltglücksbericht 2026 auf Platz 10. In die Top Ten! Geht es um Glück – und dafür spielen Gesundheit, Freizeit, wirtschaftliche Situation und die allgemeine Zufriedenheit eine Rolle – haben uns die nordischen Länder ein paar Nasenlängen voraus. In Finnland leben die glücklichsten Menschen, gefolgt von Island und Dänemark.

Doch was macht uns denn wirklich glücklich?

Als ich diese Frage am Samstag einer Bekannten stellte, warf sie den Ball zurück. «Das kannst du doch gleich selbst beantworten», meinte sie und schaute vielsagend zu unseren Hunden. «Du hast es ja stets an deiner Seite.»

Ich wollte gerade widersprechen, da fiel mir auf, dass sie recht hat. Meine Hunde sorgen tatsächlich für alles, was im Glücksbericht abgefragt wird:

Gesundheit: Wer täglich hinter einem Terrier herjoggt, braucht kein Fitnessabo.

Freizeit: Spaziergänge, die eigentlich zehn Minuten dauern sollten, aber wegen Schnüffelpausen zu einer kleinen Expedition werden.

Soziale Kontakte: Man lernt Menschen kennen, die man sonst nie getroffen hätte – und ihre Hunde, die man sich besser merkt als die Namen der Besitzer.

Wirtschaftliche Situation: Nun ja … Futter, Tierarzt, Hundesteuer. Sagen wir so: Glück ist offenbar nicht gratis.

Und trotzdem: Wenn ich sehe, wie die beiden mit wehenden Ohren über die Wiese flitzen, denke ich mir: Finnland, Island, Dänemark – gönnt euch euren Vorsprung. Wir haben hier in der Schweiz vielleicht nicht die glücklichsten Menschen der Welt, aber definitiv die glücklichsten Hunde. Und wer weiss – vielleicht zählen die im nächsten Weltglücksbericht endlich mit. Dann landen wir garantiert auf Platz 1.