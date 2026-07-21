mitgehört(h)

Es gibt Menschen, die beginnen ihre Ferien mit einem 20-Kilometer-Stau am Gotthard. Ich beginne meine, indem ich die Schuhe ausziehe und meine Zehen in den warmen Sand stecke. Das ist zugegeben weniger spektakulär als eine ...

All-inclusive

Susanne Hörth

Es gibt Menschen, die beginnen ihre Ferien mit einem 20-Kilometer-Stau am Gotthard. Ich beginne meine, indem ich die Schuhe ausziehe und meine Zehen in den warmen Sand stecke. Das ist zugegeben weniger spektakulär als eine lange Reise, dafür deutlich stressarmer. Während ich das so genussvoll den Sand mit meinen Füssen durchpflüge, zieht auf dem Wasser eine fröhliche Familie in einem Boot vorbei und schickt kleine Wellen zu mir ans Ufer. Eine Möwe zieht in der Luft krächzend ihre Runden.

Im seichten Wasser übt währenddessen eine Frau geduldig das Stand-up-Paddeln mit ihrem grossen schwarzen Hund. Der Vierbeiner springt in regelmässigen Abständen vom Board ins Wasser. Sein Frauchen bleibt geduldig. Ferien sind schliesslich eine Frage der Haltung und von genügend Zeit.

«Und Du, gehst Du nicht ins Wasser», fragt mich eine Bekannte, die den Strand jeweils frühmorgens besucht, bevor der Tagesbetrieb einsetzt. Ich verneine. Baden ist für mich eher zweitrangig, Sand geniessen hingegen Pflicht. Ich sitze da, beobachte, atme – das nenne ich Ferien. Die Summe aus Ruhe, Natur und dem Gefühl, nichts zu müssen.

Ein bisschen neidisch bin ich schon auf jene, die in ihren Feriendomizil am Meer ankommen. Aber dank WhatsApp-Statusmeldungen mit Sonnenuntergängen und Strandbildern kann ich digital mitreisen, ohne mich durch Tunnel und Stau zu kämpfen. Und habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich den Beach in einem kurzen Fussmarsch von unserer Haustüre aus erreiche? Das ist der Moment, in dem sich der Neid in Zufriedenheit auflöst.

Gut, kühle Drinks werden am Rheinufer bei uns keine serviert. Dafür gibt es eine andere Form der Abkühlung: unsere grosse Hündin, die nach jedem Bad aus dem Wasser angerannt kommt und sich direkt neben mir schüttelt. Die Tropfen fliegen wie ein erfrischender Sommerregen.

Einmal mehr nenne ich all das: Ferien all-inclusive.