Miteinander Minigolf

Der Verein «Mitenand-Fürenand» Zeiningen lud zum Minigolf beim Sportzentrum Bustelbach in Stein. In Gruppen starteten die Mitglieder und versuchten sich an den teils sehr schwierigen Bahnen. Es brauchte Geduld und Geschick. Das Wetter blieb so lange schön, bis jede Person den ganzen Durchlauf spielen konnte. Danach ging es ins gemütliche Restaurant, zum kleinen Vesper. Erst jetzt öffneten sich am Himmel die Tore und ein heftiger Regen ergoss sich auf die Minigolfanlage. Zufrieden genossen alle die trockenen Räume und das feine Essen. (mgt)