Mitarbeitende zufrieden

Die Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung und der Gerichte beurteilen den Kanton Aargau in der Mitarbeitendenbefragung 2026 insgesamt sehr positiv: Arbeitsklima, Identifikation und Leistungsbereitschaft sind hoch, ebenso die Bereitschaft, den Arbeitgeber weiterzuempfehlen. Die Mitarbeitenden ...

Die Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung und der Gerichte beurteilen den Kanton Aargau in der Mitarbeitendenbefragung 2026 insgesamt sehr positiv: Arbeitsklima, Identifikation und Leistungsbereitschaft sind hoch, ebenso die Bereitschaft, den Arbeitgeber weiterzuempfehlen. Die Mitarbeitenden bewerten die direkten Vorgesetzten sowie die flexiblen Arbeitsmodelle äusserst positiv. Handlungsbedarf sehen die Mitarbeitenden bei der Arbeitsbelastung, den Arbeitsplatzbedingungen und den Abläufen. Vier Fünftel der Mitarbeitenden sehen beim Kanton Aargau Möglichkeiten zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung. Die tiefste Bewertung in der aktuellen Umfrage erhält die Entlöhnung mit 68 Punkten. Allerdings zeigt sich auch hier eine leichte Verbesserung im Vergleich zur letzten Befragung. Der Regierungsrat wird die Umfrageergebnisse in den nächsten Wochen analysieren. (nfz)