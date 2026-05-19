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Mitarbeitende zufrieden

  19.05.2026 Aargau

Die Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung und der Gerichte beurteilen den Kanton Aargau in der Mitarbeitendenbefragung 2026 insgesamt sehr positiv: Arbeitsklima, Identifikation und Leistungsbereitschaft sind hoch, ebenso die Bereitschaft, den Arbeitgeber weiterzuempfehlen. Die Mitarbeitenden ...

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