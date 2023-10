Am kommenden Samstag, 28. Oktober, führt der Natur- und Vogelschutz Rheinfelden (NVR) einen Naturschutztag durch. An drei Standorten wird gearbeitet: Anpflanzung weiterer Hecken im Chleigrüt; Pf lege des Trockenbiotops beim Hotel Drei Könige; reinigen der Unkenwannen in Rheinfelden ...