Mit Zuversicht an die Weltmeisterschaft

Nach den starken Leistungen an den letzten Grossanlässen reist das Schweizer Para-Badminton-Team optimistisch an die WM nach Manama, Bahrain: Dazu gehören auch Ilaria und Luca Olgiati aus Hottwil.

Beim letzten internationalen Vergleich trumpfte das Schweizer Team gross auf. Das WM-Quartett mit Ilaria und Luca Olgiati (Hottwil), Cynthia Mathez (Boningen SO), und Marc Elmer (Mollis GL) holte im letzten Oktober an den Europameisterschaften in Istanbul sieben Medaillen und die Schweiz avancierte damit zur erfolgreichsten Nation des Kontinents.

Nach intensiver Vorbereitung geht es nun in Manama um WM-Medaillen. Vergangenen Dienstag holte sich das Team den Feinschliff auf dem Court, gestern Donnerstag erfolgte die Anreise nach Bahrain via Abu Dhabi. Nationaltrainer Marc Lutz ist mit den Vorbereitungen zufrieden: «Wir haben gut trainiert. Alle sind fit und wir freuen uns auf die Herausforderung.»

Das Fragezeichen namens China

Und diese Herausforderung wird definitiv gross, denn es gibt einige unbekannte Faktoren. Allen voran die Stärke der Delegation aus China. Die Athletinnen und Athleten haben sich an den internationalen Turnieren kaum gezeigt und werden deshalb grösstenteils ungesetzt sein, sind aber dennoch zweifelsfrei leistungsstark. Der Auslosung wird damit grosse Bedeutung zukommen. Auch andere Nationen setzen nach dem Ende des letzten paralympischen Zyklus auf neue Kräfte und auch hier muss sich das effektive Leistungsvermögen noch weisen. Eines ist aber auch klar: Zu verstecken braucht sich das Schweizer Team nicht. Das sieht auch Marc Lutz so: «Wir haben Medaillenpotenzial, insbesondere bei den Frauen.»

Ilaria Olgiatis achtzehnmonatiger Höhenflug

Ilaria Olgiati hat seit August 2024 zahlreiche internationale Grosserfolge gefeiert: die Bronzemedaille an den Paralympics in Paris, den EM-Gold-Hattrick in Istanbul und schliesslich die Auszeichnung als BW F-Para-Bad m i nton-Spieleri n 2025. Die Hottwilerin, die heute Freitag ihren 26. Geburtstag feiert, war in Paris die weltbeste Spielerin ausserhalb Chinas und hat ihre Qualitäten seither bestätigt. Auch das Doppel Cynthia Mathez/Ilaria Olgiati ist im internationalen Vergleich sehr stark und hat an den Paralympics Edelmetall nur hauchdünn verpasst.

Bei den Männern geht es für EM-Silbermedaillengewinner Luca Olgiati und für Marc Elmer, den Bronzemann von Istanbul, in einem ersten Schritt um das Überstehen der Gruppenphase. Auch hier wird die Auslosung vom Samstag mehr Aufschlüsse geben. Am Sonntag finden die ersten Gruppenspiele statt. Die Endspiele in den Rollstuhl-Kategorien sind auf den 13. Februar terminiert, die gesamte WM dauert einen Tag länger. (mgt)