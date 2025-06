Mit Werner Brogli auf den Spuren der Neandertaler

Die SP Möhlin und Umgebung lädt kommenden Sonntag (29. Juni) zu einer Entdeckungsreise in die Vergangenheit. Bei einer Wanderung von Zeiningen zum Bönistein wird der bekannte Hobby-Archäologe Werner Brogli aus Möhlin Interessantes von seinen wissenschaftlichen Forschungen ...

Die SP Möhlin und Umgebung lädt kommenden Sonntag (29. Juni) zu einer Entdeckungsreise in die Vergangenheit. Bei einer Wanderung von Zeiningen zum Bönistein wird der bekannte Hobby-Archäologe Werner Brogli aus Möhlin Interessantes von seinen wissenschaftlichen Forschungen aus der Steinzeit zu erzählen haben. Seit über sechs Jahrzehnten sucht Brogli die Äcker um Möhlin systematisch nach Funden aus der Steinzeit ab. Sein «ältester» Fund ist der «Faustkeil von Zeiningen», ein Artefakt von nur insgesamt fünf, die es in der Schweiz gibt. Er ist etwa 100 000 Jahre alt und stammt von Neandertalern. Brogli wird einige Fundstücke aus seiner privaten Sammlung dabeihaben. Die Wanderung ist acht Kilometer lang (Höhendifferenz 220 m), Treffpunkt am Sonntag ist um 13.30 Uhr bei der Posthaltestelle Zeiningen Unterdorf (beim Viadukt). Verpflegung aus dem Rucksack. Bei der Spitzgrabenhütte besteht die Möglichkeit zum Bräteln. Rückfahrt ab zirka 17.30 Uhr. Eingeladen sind alle, die Lust auf Infos über unsere Vorfahren haben. Bei zweifelhafter Witterung Auskunft ab Samstagmorgen im Internet. (mgt)

www.sp-moehlin.ch