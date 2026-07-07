Mit Wagner und Händel

Am Sonntag, 28. Juni, durfte das Publikum in der katholischen Kirche Gipf-Oberfrick ein aussergewöhnliches Konzert geniessen. Die befreundeten Chöre «SMW Frick» (Projektchor der reformierten Kirche Frick) und der «Singkreis Wohlen bei Bern» führten das Oratorium «Solomon» von G.F. Händel auf. 135 Sängerinnen und Sänger, gemeinsam mit den Solisten Alex Potter, Countertenor, Baptiste Jondeau, Tenor, Lisandro Abadi, Bass, Kathrin Hottiger, Sopran, Benedicte Tauran, Sopran und dem Barockorchester «La Contessa» unter der Leitung von Kantor Dieter Wagner tauchten mit den Zuhörenden in die musikalische Welt von Händel ein. Die facettenreiche Gestaltung des doppelchörigen Werkes überzeugte und begeisterte alle. Händels Musik berührt, trifft ins Herz und lässt noch lange die Schwingungen und Töne dieses Oratoriums nachklingen. Das Publikum dankte für die intensive, berührende Darbietung mit einem langanhaltenden Applaus. Eine grossartige Leistung, die hoffentlich weitere folgen lässt. (mgt)