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Mit Wagner und Händel

  07.07.2026 Gipf-Oberfrick
Zwei Chöre, 135 Sängerinnen und Sänger und Solisten begeisterten das Publikum. Foto: zVg
Zwei Chöre, 135 Sängerinnen und Sänger und Solisten begeisterten das Publikum. Foto: zVg

Am Sonntag, 28. Juni, durfte das Publikum in der katholischen Kirche Gipf-Oberfrick ein aussergewöhnliches Konzert geniessen. Die befreundeten Chöre «SMW Frick» (Projektchor der reformierten Kirche Frick) und der «Singkreis Wohlen bei Bern» führten das Oratorium ...

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