63. Generalversammlung der «Chluuri Zunft» Zuzgen

Auch dieses Jahr durften wieder einige verdiente Mitglieder geehrt werden. Als neue Alt-Chluuris – für zehn Jahre Aktivmitgliedschaft – wurden Aktuarin Anja Schütz, Dario Senn sowie «Zunfti» Severin Gysin ausgezeichnet.

Auch dieses Jahr durften wieder einige verdiente Mitglieder geehrt werden. Als neue Alt-Chluuris – für zehn Jahre Aktivmitgliedschaft – wurden Aktuarin Anja Schütz, Dario Senn sowie «Zunfti» Severin Gysin ausgezeichnet.

Bereits auf stolze 35 Jahre aktives Fasnachtstreiben darf Simon Döbeli zurückblicken. Ein besonders emotionaler Moment war die Ernennung der neuen Ehrenmitglieder. Nach 25 Jahren Vereinszugehörigkeit und unermüdlichem Einsatz durften Tamara Gysin und Ursi Moser diese besondere Auszeichnung entgegennehmen. Beide engagieren sich seit vielen Jahren im Schminkteam und waren unzählige Stunden mit der Vorbereitung von Farben, Schablonen und Motiven beschäftigt. Während andere noch gemütlich ihr Bier trinken, beginnt für sie am Fasnachtstag bereits eine Stunde vor dem offiziellen Start der Einsatz. Danach werden rund 35 Chluuris geschminkt – Gesichter in allen möglichen Facetten. Mit einer Urkunde, einem Gutschein im Wert von 200 Franken und langanhaltendem Applaus wurden beide offiziell zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Änderungen im Vorstand

Auch im Vorstand gab es Veränderungen. Nach sechs beziehungsweise elf Jahren wurden Michaela Sacher (Kasse) und Andreas Sacher verabschiedet. Der Verein bedankt sich herzlich bei ihnen für ihren langjährigen Einsatz. Für das Amt des Kassiers konnte ein altbekanntes Gesicht gewonnen werden: Markus Kim übernimmt erneut die Vereinskasse. Als ehemaliger Kassier und Zunftmeister kennt er das Amt bestens.

Etwas abseits des Rampenlichts, aber nicht weniger wichtig, wurde auch Tom Gysin verabschiedet. Nach beeindruckenden 36 Jahren als Revisor übergibt er sein Amt an Mario Hürbin.

Die Chluuris bekommen ein neues Gewand

Auch wurde an der GV das Programm für die kommende Fasnacht vorgestellt. Obwohl sich kleine Änderungen gegenüber dem Vorjahr ergaben, stiessen sie auf breite Zustimmung. Denn manchmal reichen kleine Anpassungen, um wieder frischen Wind zu bringen. Ein besonderes Highlight wartete zum Schluss: Das neue Kostüm wurde erstmals präsentiert. Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten. Nur so viel: Die Vorfreude auf das kommende Fasnachtsjahr ist jedenfalls riesig.

(mgt)