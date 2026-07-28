Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

63. Generalversammlung der «Chluuri Zunft» Zuzgen

  28.07.2026 Zuzgen
Die Fasnacht 2027 kann kommen! Foto: zVg
Die Fasnacht 2027 kann kommen! Foto: zVg

Auch dieses Jahr durften wieder einige verdiente Mitglieder geehrt werden. Als neue Alt-Chluuris – für zehn Jahre Aktivmitgliedschaft – wurden Aktuarin Anja Schütz, Dario Senn sowie «Zunfti» Severin Gysin ausgezeichnet.

Bereits auf stolze 35 Jahre aktives Fasnachtstreiben darf ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote