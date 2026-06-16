MIT VOLLGAS DURCH DIE ZEIT

Die Musikschule Möhlin führte das Musical «die Zeitmaschine» auf: Die Kinderchöre «Spatzen» und «Lollipop» der Musikschule unter der Leitung von Karen Haverbeck standen im Steinlichäller auf der Bühne. Die jungen Darstellerinnen und ...

Die Musikschule Möhlin führte das Musical «die Zeitmaschine» auf: Die Kinderchöre «Spatzen» und «Lollipop» der Musikschule unter der Leitung von Karen Haverbeck standen im Steinlichäller auf der Bühne. Die jungen Darstellerinnen und Darsteller brachten die Geschichte mit viel Energie auf die Bühne. Mit kraftvollem Gesang und spürbarer Spielfreude gelang es ihnen, das Publikum zum Lachen, Staunen und Mitfiebern zu bringen. Am Ende gab es grossen Applaus für alle Beteiligten. Die Aufführung zeigte eindrucksvoll, wieviel Kreativität, Teamgeist und musikalisches Talent in den Kinderchören der Musikschule Möhlin steckt. (mgt)