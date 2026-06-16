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MIT VOLLGAS DURCH DIE ZEIT

  16.06.2026 Möhlin
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Musikschule Möhlin führte das Musical «die Zeitmaschine» auf: Die Kinderchöre «Spatzen» und «Lollipop» der Musikschule unter der Leitung von Karen Haverbeck standen im Steinlichäller auf der Bühne. Die jungen Darstellerinnen und ...

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