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Mit voller Kraft vorwärts

  27.03.2026 Rheinfelden
Gemeinsam für eine attraktive Altstadt: Die Rheinfelder Detaillistenorganisation hat aktuell 97 Mitglieder. Foto: zVg
Gemeinsam für eine attraktive Altstadt: Die Rheinfelder Detaillistenorganisation hat aktuell 97 Mitglieder. Foto: zVg

Pro Altstadt: Mitgliederzahl ging leicht zurück

Die Rheinfelder Detaillistenorganisation hat wegen der Neudefinition der Mitgliedschaften und der Anpassung der Beiträge einige Mitglieder verloren. Trotzdem habe sich dieser Schritt bewährt, wurde an der Generalversammlung ...

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