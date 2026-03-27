Die Rheinfelder Detaillistenorganisation hat wegen der Neudefinition der Mitgliedschaften und der Anpassung der Beiträge einige Mitglieder verloren. Trotzdem habe sich dieser Schritt bewährt, wurde an der Generalversammlung ...

Pro Altstadt: Mitgliederzahl ging leicht zurück

Die Rheinfelder Detaillistenorganisation hat wegen der Neudefinition der Mitgliedschaften und der Anpassung der Beiträge einige Mitglieder verloren. Trotzdem habe sich dieser Schritt bewährt, wurde an der Generalversammlung betont.

Valentin Zumsteg

Die Detaillistenorganisation Pro Altstadt befindet sich in ruhigerem Fahrwasser als auch schon: «Nach den vielen Jahren mit Veränderungen und Neuerungen war das Jahr 2025 erfreulicherweise wieder einmal ein Jahr, das weitgehend nach gewohntem Programm verlief», erklärte Vereinspräsident Marco Veronesi an der Generalversammlung vom Mittwochabend im Hotel Schiff. «Eine Tatsache, die die Arbeit im Vorstand deutlich erleichterte und uns auch wieder etwas Luft für andere Themen gab – etwas, das wir sehr geschätzt haben.»

«Lassen wir nicht nach»

Die verschiedenen Veranstaltungen des Vereins wie Frühlingserwachen, Usestuehlete und Herbstmarkt zogen viel Publikum an. Veronesi bedankte sich bei den verschiedenen OK-Teams: «Nicht nur die Organisation gelingt hervorragend, sondern auch der verantwortungsvolle Umgang mit den finanziellen Mitteln. Dafür danke ich allen Beteiligten ganz herzlich. Ohne das Engagement jeder einzelnen Person wären diese Anlässe nicht möglich.»

Wie er weiter ausführte, hat sich die Neudefinition der Mitgliedschaften und die Anpassung der Beiträge mit teilweise höheren Kosten bewährt. «Ja, wir haben einige Mitglieder verloren, doch die Aktiven und Engagierten sind weiterhin dabei. Gemeinsam mit allen werden wir auch in Zukunft daran arbeiten, unser Städtli attraktiv zu gestalten.» Nach dem Lob folgte ein Appell des Präsidenten: «Lassen wir nicht nach, sondern gehen wir weiterhin mit voller Kraft vorwärts. Es gibt nach wie vor Geschäfte in der Altstadt, die noch nicht Mitglied sind, obwohl wir sie gerne bei uns hätten. Bitte sprecht diese Kolleginnen und Kollegen an und motiviert sie, Teil unserer Gemeinschaft zu werden.» Nur zusammen gelinge es, den Leitspruch «gemeinsam und solidarisch für eine attraktive Altstadt» mit Leben zu füllen.

Knapp unter 100 Mitglieder

Im vergangenen Jahr zählte der Verein sechs neue Mitglieder und 13 Austritte. Die Mitgliederzahl sank dadurch per Ende 2025 auf 93. Seither verzeichnete der Verein vier Zugänge, so dass es aktuell 97 Mitglieder sind, wie Veronesi schilderte.

Finanziell konnte das Jahr positiv abgeschlossen werden, es resultierte ein Gewinn von 6150 Franken, budgetiert war ein Plus von rund 3000 Franken. Dank des Überschusses beläuft sich das Eigenkapital des Vereins jetzt auf knapp 4000 Franken, ein Jahr zuvor war es noch negativ. Mittelfristig soll das Eigenkapital auf 20 000 Franken erhöht werden – so das Ziel. Für das nächste Jahr budgetiert der Verein ein Plus von gut 4000 Franken.

Zwei neue Vorstandsmitglieder

An der Versammlung standen die Gesamterneuerungswahlen an. Tina Feldmann, die dem Vorstand seit 2018 angehört und sich stark für das Frühlingserwachen engagiert hat, trat aus familiären Gründen nicht mehr an. Marco Veronesi dankte für ihren grossen Einsatz. Neu in den Vorstand wählten die Mitglieder Carmen Schönenberger (Modeva) und Andi Probst (Dock 11). Bestätigt wurden Melanie Schwegler (Honigfluss), Irene Müller (Imsee Coaching & Consulting), Matthias Wiedmer (MHW) und Marco Veronesi (Veronesi Optik), der ebenfalls als Präsident wiedergewählt wurde. Veronesi betonte, dass dies seine letzte Amtsperiode sein wird.